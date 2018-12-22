الإمارات تؤكد مواصلة دعم العمل الخليجي المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

أكدت دولة الإمارات مواصلة نهجها لدعم العمل الخليجي المشترك، وحرصها على مواصلة العمل مع إخواننا في دول الخليج لاستكمال التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: إنه منذ إنشاء منظومة مجلس التعاون الخليجي وانطلاق مسيرتها المباركة من العاصمة أبوظبي في 25 مايو عام 1981، أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقة مع دول الخليج العربية بهدف التنسيق والتعاون في القضايا والهموم المشتركة التي كانت تسود المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الشيخ زايد، رحمه الله، عام 1974: «إن الوحدة الخليجية حقيقة واقعة لا مجرد مجاملات شكلية، لكن التحقيق الفعلي لهذه الوحدة يتطلب مناقشات هادئة ومتأنية، بحيث يطمئن كل مواطن من مواطني الخليج إلى أن هذه الوحدة في مصلحته».

ومن جهته أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتعزيز السلام والازدهار.

وقال معالي أنور قرقاش، في تغريدة عبر «تويتر»: «من اليمن إلى ليبيا إلى أفغانستان إلى القرن الأفريقي تعمل الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء لتعزيز السلام والازدهار». وأضاف: «أساس عملنا مصداقيتنا وقيمنا وإيماننا بأن الإرادة الصلبة والشراكات الخيّرة أقوى من التحديات مهما كان حجم المخاطر». واختتم معاليه بالقول: «بوركت الإمارات وبوركت جهودها».

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