1305 متنافسين في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة

المصدر: الشارقة-البيان

بمشاركة 1305 متسابقين ومتسابقات بدأت مساء أمس الأول التصفيات الأولية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الثانية والعشرين التي تنظمها مؤسسة القرآن الكريم والسنة بحكومة الشارقة.

وتقام الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتشهد هذا العام إقبالاً كبيراً ولافتاً في المشاركة بجميع فئات الجائزة في ظل ارتفاع أعداد المسجلين والمقيدين في الاختبارات الأولى التي بدأت المؤسسة في إجرائها بمقرها في منطقة اللية بمدينة الشارقة التي تتواصل على مدى شهر.

وبلغ عدد المسجلين من الذكور والإناث في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية 1305 متسابقين ومتسابقات من مختلف أنحاء الدولة.