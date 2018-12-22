زيارة للمرضى المتعافين من عمليات جراحية في خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان

بادر مجلس ضاحية الزبارة ومقره في مدينة خورفكان ومن منطلق دوره في المسؤولية المجتمعية بزيارة عدد من المرضى في بيوتهم من الذين تعافوا من عمليات جراحية أجريت لهم أو تعرضوا لحوادث واطمأنوا على صحتهم.

وهدفت الزيارات إلى تعزيز التواصل بين المجلس والمواطنين والسؤال عن أحوالهم والتعرف على ظروفهم الصحية وتمنوا لهم الصحة والعافية.

وأكد محمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة حرص مجلس الضاحية على تعزيز التواصل مع المواطنين وطرح مختلف المبادرات المختلفة التي تحقق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خدمة أفراد الأسرة لتكون المبادرة مخصصة لشريحة المرضى بهدف زيارتهم وإحياء سنة نبوية وعادة اجتماعية راسخة.

وأشار إلى أن مجلس ضاحية الزبارة بادر بتنظيم تلك المبادرة من منطلق إيمانه بدوره ومسؤولية اتجاه المرضى للتواصل معهم وزيارتهم ومجالستهم والاطمئنان على أحوالهم الصحية والنفسية وتلمس مختلف احتياجاتهم.

ولفت النقبي إلى أن أعضاء مجلس الضاحية زاروا عدداً من المرضى ممن هم في منازلهم وبين أسرهم وتجاذبوا معهم أطراف الحديث وتلمسوا أوضاعهم ومختلف احتياجاتهم، مؤكداً أن مبادرتهم لاقت ترحيباً كبيراً وسعادة غامرة من قبل الأسر لاستقبال وفد مجلس الضاحية والجلوس مع المرضى الذين عبروا عن سعادتهم بتلك الزيارة.