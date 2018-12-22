توظيف الكلاب البوليسية للإنزال الجوي

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، عن استحداث تخصصين جديدين لأغراض توظيف الكلاب البوليسية في الميدان الشرطي، يتمثلان في استخدام الكلاب البوليسية لأغراض البحث عن المفقودين تحت الماء، والإنزال الجوي عبر المروحيات.

وأوضح العقيد عارف عبدالله مرشد، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، أن شرطة دبي تحرص على التطوير المستمر في العمل الشرطي واستخدام أحدث التقنيات في مكافحة الجريمة بما يعزز من كشفها والقبض على مرتكبيها بمهنية عالية، مشيراً إلى أن شرطة دبي بصدد استحداث تخصص جديد للكلاب البوليسية، يتمثل في استخدام الكلاب في البحث عن المفقودين تحت الماء واستخراج جثث الغرقى، التي تسهل على رجال الأمن مهمة العثور على الجثث وتختصر من عملية البحث والتحديد الدقيق لمواقع الجثث. وأضاف أن إدارة التفتيش الأمني K9 تعمل على تدريب الكلاب البوليسية للمشاركة في عمليات الإنزال الجوي إذا استعدت الضرورة.