ندوة للتوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي محاضرة بعنوان «المخدرات آفة تهدد حياة البشر»، وذلك في مجلس عبدالله مهير الكتبي في منطقة المشرف أبوظبي.

وقال المقدم محمد سعيد المنصوري، نائب مدير إدارة التوعية والرعاية اللاحقة، بمديرية مكافحة المخدرات، في قطاع الأمن الجنائي إن المخدرات تعتبر من أشد الآفات فتكاً بالمجتمعات الإنسانية، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الأمنية والشرطية، والمعنية بمكافحة الآفة وملاحقة مروجيها.

وأوضح، أن مشكلة تعاطي المخدرات، تبدأ من المنزل وتنتهي في المنزل، وتؤثر سلباً على أفراد الأسرة، اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، مشدداً أن الوقاية خير من العلاج إذ تكون الفرصة متاحة لتدارك مخاطر الإدمان قبل وقوعها، وذلك يتم من خلال نشر وتعزيز الوعي بمخاطرها وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وقال المنصوري، إن شرطة أبوظبي، تنفذ على مدار العام العديد من حملات التوعية والفعاليات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالمؤسسات التعليمية، وتشارك في مجالس المواطنين بمختلف مناطق الإمارة وتستقطب الأهالي وعلى رأسهم فئة الشباب والمراهقين لتعزيز التوعية لديهم بخطورة الإدمان.