حملة طبية لـ«نور لفحص العيون» في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ

المصدر: دبي - البيان

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي حملتها الطبية «نور لفحص العيون»، التي تستهدف كل موظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، حيث نفذت فحوصاً طبية للموظفين العاملين في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

وقال النقيب الدكتور خالد الخياط أخصائي العيون، رئيس قسم العيادات الطبية في المركز الصحي لشرطة دبي، رئيس فريق الحملة: إن الحملة انطلقت في الربع الأول من العام الجاري وتستمر حتى نهايته لتغطي كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الإمارة. وأكد النقيب الخياط أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي يطلقها المركز بالتزامن مع «عام زايد» تعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس وطناً راسخاً متحد الأركان قوامه الإنسان .