شرطة أبوظبي تكشف شعارها الجديد «أبوظبي.. أمن وسلامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن شعارها المكتوب «أبوظبي.. أمن وسلامة»، الذي سيتم إبرازه بشكل دائم، إلى جانب الشعار الرسمي على جميع دورياتها ومركباتها والمواد الإعلانية والإعلامية، لتكون «أيقونة» مميزة، وجزءاً من الهوية المرئية، يُمكن للجمهور التعرف عليه، في كل المواقع، التي تتواجد فيها خدمات شرطة أبوظبي.

وقال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي: إن الشعار المكتوب الجديد يعكس حقيقة المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي، كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وسلامة، وكونها أقل المجتمعات في معدلات الجريمة، وفقاً للمؤشرات العالمية، للعامين الماضيين على التوالي، بفضل الرؤية الحكيمة، للقيادة الرشيدة.

وأشار اللواء الرميثي إلى أن الشعار يحمل في مضمونه رسائل ضمنية واضحة تعبر عن الواقع الذي يلمسه كل من حظي بنعمة العيش على أرض الإمارات، والتمتع بشعور الأمان والطمأنينة.