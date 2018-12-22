ورشة لموظفي المصارف حول برنامج شرطة أبوظبي لبلاغات الشيكات

المصدر: أبوظبي -البيان

نفذت شرطة أبوظبي ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحول الإلكتروني لبلاغات الشيكات المرتجعة، الذي يهدف إلى توفير الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين.

وكان قطاع ‏شؤون القيادة بالتنسيق مع قطاع الأمن الجنائي عقد الورشة في مديرية شرطة العاصمة، لتعريف موظفي المصارف والمؤسسات المالية وجهات أخرى بالبرنامج وآلية عمله بحضور العميد عبدالوهاب الحوسني نائب مدير مديرية الشؤون القانونية، وعدد من منتسبي القيادة.

وركزت الورشة التي نفذها مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة على التعريف بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن المبادرة كما تم الرد على الاستفسارات من قبل الحضور حول البرنامج.