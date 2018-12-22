سحب 6 أدوية من الأسواق بسبب ضعف الجودة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من 6 أدوية تستخدم كمضادات حيوية ولعلاج النقرس والالتهابات الجلدية مسجلة في الدولة وتباع في أسواق الإمارات، وذلك على خلفية قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتعليق تسجيل وسحب تلك الأدوية لوجود عدد من المخالفات التصنيعية تم رصدها أثناء زيارة تفتيشية قامت بها الهيئة للشركة المصنعة.

من جانبها، اتخذت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي إجراءات فورية وطالبت بسحب جميع المنتجات المشمولة في قائمة وزارة الصحة من أسواق الإمارة، وطلبت من كافة الصيدليات العاملة التوقف الفوري عن صرف المنتجات المتأثرة بالسحب وإعادتها إلى المورد، كما دعت ممارسي الرعاية الصحية في الإمارة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام تلك الأدوية إلى برنامج اليقظة الدوائية.

قائمة

وشملت قائمة الأدوية الستة الأسماء التجارية التالية: دواء لوريك «Loric» أقراص 300 مليغرام تستخدم لعلاج النقرس وحصى الكلى وتقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم، ودواء سيفوفكس «cefovex» أقراص 500 مليغرام ويستخدم كمضاد حيوي ينتمي إلى الجيل الثاني من مجموعة السيفالوسبورين وله تأثير مضاد للجراثيم، ودواء سيفيم (cefim) شراب معلق يستخدم كمضاد حيوي لعلاج مجموعة واسعة من الالتهابات البكتيرية مثل التهابات الأذن الوسطى والجلد والجهاز البولي.

مضاد للجراثيمكما شملت القائمة المتأثرة بالسحب دواء أدفاكوين «advaquin» وينتمي إلى الاسم العلمي ليفوفلوكساسين ويستخدم كمضاد للجراثيم وأمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية والأنسجة الرخوية، ودواء أوميزين «omezyn» كبسولات 20 مليغراماً ويعود للاسم العلمي اوميبرازول ويستخدم لعلاج الجهاز الهضمي مثل علاج قرحة المعدة والتهابات المريء، ودواء كلاريفا «clariva» أقراص 500 ميلغرام وينتمي إلى المادة العلمية كلاريثروميسين وهو مضاد حيوي يستخدم ضد طائفة واسعة من البكتيريا ويستخدم في علاج التهاب الأذن الوسطى والتهاب البلعوم، والتهاب اللوزتين وبعض أنواع ذات الرئة لمنع انتشار الجرثومة المتفطرة.