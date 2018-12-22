طحنون بن محمد يحضر أفراح الدرعي والعامري

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سالم حمد عويص الدرعي بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة المرحوم راشد ناصر عبيد الدرعي، وذلك في مركز الأفراح في القوع جنوبي مدينة العين.

كما حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة آل دومان العامري بمناسبة زفاف 8 عرسان من أبنائها، وذلك في مركز الأفراح في الوقن جنوبي منطقة العين.

حضر حفلي الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعددٌ من المسؤولين.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.