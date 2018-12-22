حاكم رأس الخيمة وولي عهده يشهدان أفراح الزعابي والمسافري

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الاحتفال الذي أقامه الدكتور أشرف حسن محمد بن حميدان الزعابي بمناسبة زفاف نجله المهندس عمر إلى كريمة المرحوم عبدالله سعيد بن مايد المسافري.

كما حضر الاحتفال - الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»،إلى جانب عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأعمامه وأهل العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.