«سجايا فتيات الشارقة» تُكرّم المشاركات في مخيم «آفاق القيادي الخامس»

المصدر: الشارقة - وام

نظمت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بمقرها حفلاً ختامياً لتكريم المشاركات في الدورة الخامسة من مخيم «آفاق القيادي» الذي أقيم خلال الفترة من 15 - 20 ديسمبر الجاري تحت شعار «الذات.. من التقدير إلى التأثير».

حضر الحفل ــ الذي أقيم أمس ــ معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى واللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لحرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم والشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة.

وكان المخيم الذي شاركت فيه 40 فتاة قيادية من منتسبات المؤسسة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاماً شهد تنظيم ورش عمل متنوعة حول قيادة الذات وفن التواصل مع الآخرين وورش التنمية الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس انسجاماً مع شعار المخيم الذي جسد رؤية المؤسسة.

وأشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد بمخيم آفاق القيادي قائلة: «خرّج المخيم خلال الأربعة أعوام الماضية مجموعة من الفتيات القياديات المتميزات اللواتي نفخر بهن وبمشاركتهن في مثل هذه المخيمات المتميزة التي نؤمن بقيمتها وأهميتها وبالأثر الإيجابي الذي تتركه في بناء أجيال وقادة المستقبل». من جانبها قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي إننا نسعى في سجايا فتيات الشارقة دائماً إلى توجيه منتسباتنا نحو الطريق الصحيح الذي يقودهن إلى تحقيق التميز والتأثير في مجتمعهن.