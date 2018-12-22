47 مؤشراً لريادة الإمارات عالمياً

المصدر: إعداد – وائل نعيم ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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أصدرت مؤسسة وطني الإمارات التقرير الثاني من سلسلة «الإنجازات الحضارية» تحت عنوان: «رحلة الإمارات نحو المئوية من خلال الريادة والتوجهات المستقبلية»، ويرصد التقرير 47 مؤشراً عن قوّة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الريادة الخاصة بالسمعة العالمية للدولة، وإعداد القادة الشباب، وريادة الأعمال.

السمعة العالمية

• تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات

• إطلاق مجالس المستقبل العالمية

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقوة الناعمة لدولة الإمارات

• الدبلوماسية الإنسانية

• دبلوماسية الشخصيات والتمثيل الدولي

• الدبلوماسية الشعبية

• الدبلوماسية العلمية والأكاديمية

• الدبلوماسية الثقافية والإعلامية

• الدبلوماسية الاقتصادية

** إعداد القادة الشباب

• مركز محمد بن راشد لإعداد القادة

• برنامج القيادات التنفيذية لتجهيز القيادات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية

• برنامج القيادات الحكومية لتطوير الإمكانيات والقدرات الإدارية والتنفيذية

• برنامج النخبة والقيادات الواعدة لتجهيز قيادات شابة وتدريبهم على المهارات القيادية

• برنامج القيادات الشابة لتطوير المهارات التحليلية والريادية

• برنامج القيادات النسائية خاص بتدريب القيادات الشابة على التحديات التي تواجه النساء

• برنامج القيادات الرياضية مخصص لتمكين نمو القيادات الرياضية

• برنامج قادة المستقبل للخريجين الإماراتيين أطلقته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي

• إطلاق مجلس الإمارات للشباب والذي يعمل كجهة استشارية للحكومة في الأمور التي تخص الشباب

• تشكيل المجالس المحلية لتكون صوتاً للشباب على مستوى الإمارات

• إطلاق مبادرة المليون مبرمج عربي

• إطلاق مركز الشباب العربي المهتم بتقديم دراسات خاصة عن الشباب

• إطلاق المجالس الوزارية للشباب لتقديم الدعم للقيادة العليا في الوزارة

• إطلاق المجالس المؤسسية للشباب في القطاعين العام والخاص لتفعيل دور الشباب

• إطلاق المجالس العالمية للشباب الإماراتي، منصة تمثل الشباب الإماراتيين المبتعثين

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب

• تأسيس مجلس شورى الشباب في الشارقة

• تنظيم جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي

• تنظيم جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية

درجات الإمارات في ريادة الأعمال:

• (1) في مؤشر الابتكار

• (1) في مؤشر التواصل

• (0.84) في مؤشر الدعم الثقافي

• (0.35) في مؤشر إدراك الفرص

• ( 0.47) في مؤشر المنافسة

• ( 0.9) في مؤشر التدويل

• ( 0.98) في مؤشر مخاطر رأس المال

• ( 0.6) في مؤشر بدء الفرص

• ( 0.29) في مؤشر مهارات البدء

• ( 0.63) في مؤشر طرق العمل المبتكرة

• ( 0.18) في مؤشر استيعاب التكنولوجيا

• ( 0.32) في مؤشر قبول المخاطر

• ( 0.87) في مؤشر رأس المال البشري

• (0.9) في مؤشر ارتفاع النمو

أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الريادة العالمية:

• «خيارنا الاستراتيجي هو أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون».

• «رحلتنا التنموية كانت وستظل سباقاً نحو التميز سباقاً لترسيخ موقع دبي كمركز رائد ومتطور للأعمال».

• «استطعنا تحويل الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس وإنجازات عظيمة».

• «عندما لا تجد طريقاً أمامك فلتشق طريقك بنفسك».

• «الفرد هو العنصر الأساسي في القوة وطبيعي أن ينصب اهتمامنا الأول عليه».