شرطة دبي توظّف الكلاب البوليسية للبحث عن المفقودين تحت الماء والإنزال الجوي

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، عن استحداث تخصصين جديدين لأغراض توظيف الكلاب البوليسية في الميدان الشرطي، يتمثلان في استخدام الكلاب البوليسية لأغراض البحث عن المفقودين تحت الماء، والإنزال الجوي عبر المروحيات.

وأوضح العقيد عارف عبدالله مرشد، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، أن شرطة دبي تحرص على التطوير المستمر في العمل الشرطي واستخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجريمة بما يعزز من كشفها والقبض على مرتكبيها بمهنية وحرفية عالية، مشيراً إلى أن شرطة دبي بصدد استحداث تخصص جديد للكلاب البوليسية، يتمثل في استخدام الكلاب في البحث عن المفقودين تحت الماء واستخراج جثث الغرقى، التي تسهل على رجال الأمن مهمة العثور على الجثث وتختصر من عملية البحث والتحديد الدقيق لمواقع الجثث.

وأضاف العقيد عارف مرشد أن إدارة التفتيش الأمني K9 تعمل على تدريب الكلاب البوليسية للمشاركة في عمليات الإنزال الجوي إذا استعدت الضرورة، وسيتم الاستعانة بمدربين عالميين لتقديم البرامج والتدريب اللازمين لمدربي تلك الكلاب.

وقال مدير إدارة التفتيش الأمني K9، إن شرطة دبي تستخدم الكلاب البوليسية لأغراض البحث عن المتفجرات، والتفتيشات الاحترازية في المطارات والمنافذ البحرية، والبحث عن المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفي أغراض البحث عن المفقودين، والبحث تحت الانقاض في حالة الكوارث والزلازل، وتتبع الآثار في بعض الجرائم، كما تستخدم الكلاب البوليسية في تقديم العروض التي تقام بالمناسبات.

وأشار العقيد عارف إلى أن الكلاب البوليسية تحتاج إلى مهارات فنية ولياقة بدنية من أجل القيام بمهامها الأمنية، مؤكداً حرص شرطة دبي على تقديم تدريبات اللياقة البدنية يومياً في مدة لا تزيد عن الساعتين، كما تم تخصيص مشرفين لكل مدرب، يتابع عملية التدريب والتحكم بالكلاب، ويخضع لاختباراتتقييم ولياقة بدنية، كما وتخضع الكلاب البوليسية لتدريبات ميدانية في المراكز التجارية، والأندية الرياضية وفي المباريات بهدف تعويدهم على الأماكن العامة، وليكونوا على دراية بالمحيط العام الذي سيتناوبون عليه عند حالات الطلب أو حالات الاستنفار.