شرطة أبوظبي تكشف عن شعارها المكتوب الجديد

المصدر: وام

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن شعارها المكتوب "أبوظبي .. أمن وسلامة"، والذي سيتم إبرازه بشكل دائم، إلى جانب الشعار الرسمي على جميع دورياتها ومركباتها والمواد الإعلانية والإعلامية، ليكون "أيقونة" مميزة، وجزءا من الهوية المرئية، يُمكن للجمهور التعرف عليها، في كافة المواقع، التي تتواجد فيها خدمات شرطة أبوظبي.

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي إن الشعار المكتوب الجديد يعكس حقيقة المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي، كواحدة من أكثر مدن العالم أمنًا وسلامة، وكونها أقل المجتمعات في معدلات الجريمة، وفقًا للمؤشرات العالمية، للعامين الماضيين على التوالي، بفضل الرؤية الحكيمة، للقيادة الرشيدة، مضيفًا بأن العلامة تجسد أولويات حكومة أبوظبي 2030، الساعية إلى إقامة مجتمع واثق، وآمن، ومنفتح عالمياً.

وأشار اللواء الرميثي إلى أن الشعار يحمل في مضمونه رسائل ضمنية واضحة تعبر عن الواقع الذي يلمسه كل من حظي بنعمة العيش على أرض الإمارات، والتمتع بشعور الأمان والطمأنينة، الذي تفوقت به أبوظبي، على مدن عالمية عريقة، وهو ما جعل منها واحدة من أكثر المقاصد السياحية والاستثمارية، التي يتطلع الجميع إلى زيارتها والعيش والعمل فيها.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت العام الماضي عن شعارها الرسمي الجديد، ضمن هوية مرئية متكاملة" تنسجم مع السياسة العامة للهوية الحكومية لإمارة أبوظبي.