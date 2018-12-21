الطقس المتوقع على الإمارات حتى الثلاثاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس - من الخميس إلى الثلاثاء - غائما إلى غائم جزئيا بوجه عام مع احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس خلال تلك الفترة:

الجمعة.. تتكون فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا. الرياح شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

البحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا آخر الليل في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

السبت.. يتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا ويصبح غائما جزئيا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على البحر والمناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. الرياح تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س على البحر. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

الأحد.. يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهارا ورطبا على المناطق الداخلية ليلا وفي الصباح الباكر ومغبرا أحيانا نهاراً. الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

الاثنين..يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة على السواحل والجزر ورطب على المناطق الداخلية ليلاً وفي الصباح الباكر. الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر. البحر: مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء.. الطقس رطب ليلا ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا وغائم جزئيا بوجه عام. الرياح شمالية غربية من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر. البحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.