انطلاق «التواصل مع البيئة» من حديقة أم الإمارات يناير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة البيئة بأبوظبي و«جمعية الإمارات للطبيعة» و«الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى» رسمياً عن اتفاقية شراكة في برنامج «التواصل مع الطبيعة»، البرنامج التعليمي التفاعلي الجديد للتوعية البيئية الذي سيتم إطلاقه على مستوى الدولة في 12 يناير 2019 داخل حديقة أم الإمارات، ويهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي بخبرات ومعارف ومهارات خاصة تمكّنهم من القيام بأدوارهم المختلفة بوصفهم صُناع التغيير وقادة الغد في مجال حماية البيئة.

وقع على الاتفاقية الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي بالإنابة، وليلى مصطفى عبداللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، ومحمد صالح البيضاني مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

ركائز

وحدّد برنامج «التواصل مع البيئة» ثلاث ركائز أساسية تمهّد الطريق نحو تغيير إيجابي شامل في السلوك البيئي، وتشمل «الاستكشاف»، حيث يمكن للشباب التعرف على عالم الطبيعة من خلال تجارب حقيقية في الطبيعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في 30 موقعاً محدداً في دولة الإمارات، و«التمكين»، حيث يمكن للشباب زيادة معرفتهم البيئية من خلال فرص التعلم المتقدم، ثم «التفاعل»، حيث يتم إمداد الشباب الواعين والمثقفين بفرص للقيام بخطوات عملية وتحقيق التغيير المنشود بما يمهد الطريق أمامهم ليصبحوا قادة المستقبل.

تحفيز

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: «تسعى المبادرة إلى تشجيع المزيد من الشباب على اكتشاف الكنوز الطبيعية الخفية لبلادنا، وتحفيزهم للمساهمة في جهود حماية بيئتنا».

وأكدت ليلى مصطفى عبداللطيف السعي إلى تزويد الشباب بالخبرات والمعرفة والمهارات وتوفير منصات حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحافظ على الإرث البيئي للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.