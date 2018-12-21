«كليفلاند كلينك أبوظبي»: يجب أخذ الاحتياطات الصحية أثناء السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

شدد أطباء مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، على ضرورة السعي لاستشارة المختصين والالتزام بنصائحهم المتعلقة بسبل الحفاظ على الصحة أثناء السفر من أجل التمتع بقضاء عطلات سعيدة.

وقالت الدكتورة ماريا فيرناندا بونيلا، الاستشارية في معهد التخصصات الطبية الدقيقة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «ننصح المسافرين بحجز موعد قبل ستة أسابيع من السفر، ومع ذلك تظل الإمكانية متاحة للحصول على النصائح والإرشادات الصحية وبعض اللقاحات، مثل لقاح التهاب الكبد الفيروسي «أ»، حتى قبل يوم واحد من السفر. كما ننصح المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة بأخذ أدويتهم ووصفاتهم الطبية وجميع الوثائق اللازمة ».

وشددت د. بونيلا على ضرورة الحرص أثناء السفر على شرب المياه المعبأة وعدم تناول الطعام النيء.