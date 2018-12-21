تطبيق الجيل الجديد من لوحات المركبات اختيارياً يناير المقبل وإلزامياً مطلع 2020

المصدر: دبي - وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير المقبل تطبيق الجيل الجديد من تصميم لوحات أرقام المركبات عند التسجيل الجديد للمركبات ومعاملات تبديل اللوحات، فيما سيتم التطبيق الإلزامي للوحات الجديدة على المركبات المسجلة بأسماء الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص اعتباراً من شهر يوليو المقبل في حين سيبدأ التطبيق الإلزامي للمركبات المسجلة بأسماء الأفراد اعتباراً من يناير 2020، وسيكون تغيير لوحات الأرقام اختياراً للأفراد عند التجديد من الآن وحتى يناير 2020.

وأوضحت الهيئة أن تعرفة تغيير الأرقام التي تدفع مرة واحدة فقط تتراوح بين 35 درهماً للوحة القصيرة و50 درهماً للوحة الطويلة، مشيرة إلى أن تطبيق الجيل الجديد من أرقام المركبات يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على توحيد هوية أرقام المركبات في إمارة دبي وفقاً للتصميم الجديد، الذي يشتمل على ثلاثة عناصر هي كلمة دبي «العلامة التجارية» والرقم والرمز، كما يأتي تزامناً مع استعداد الهيئة لطرح فئة الأرقام ثنائية الرمز «رمزين» لا سيما مع قرب نفاد الأرقام أحادية الرمز.