إطلاق «كفو» لتكريم سائقي الأجرة المتميّزين في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامج (كفو)، الأول من نوعه على مستوى العالم، للاحتفاء بالأداء المتميّز لأبرز سائقي مركبات الأجرة في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى إسعاد السائقين المتميّزين وفق معايير الهيئة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة على مكافأة جميع الموظفين والعاملين في مختلف مؤسساتها وقطاعاتها وفق آليات رصينة وحسب أرقى المعايير العالمية، وقد ارتأت الهيئة إطلاق برنامج (كفو) المخصّص لتكريم سائقي مركبات الأجرة المتميزين، الذين يعتبرون بمثابة سفراء للهيئة لأنهم يتعاملون مع الجمهور يومياً وبشكل مباشر».

وأوضح شاكري أن آلية تطبيق هذا البرنامج تتلخص في منح نقاط «كفو» لسائقي مركبات الأجرة من خلال تقييم مباشر من قبل من الركاب ومفتشي الهيئة،عن طريق آلية قياس مؤشر السعادة (QR)، حيث يتم بموجب هذين التقييمين منح النقاط للسائقين المستحقين وحسب التميّز في الأداء. وستكون الفرصة متاحة من خلال هذه البرنامج إلى (25) ألف سائق من سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز العاملة في دبي، لخلق نوع من المنافسة بينهم، وحثهم على التميّز في الأداء.