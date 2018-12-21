عرس جماعي لـ 55 شاباً من أبناء منطقة الظفرة

المصدر: منطقة الظفرة - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين العرس الجماعي الـ 14 الذي أقيم في مجلس مبارك بن قران المنصوري في مدينة غياثي، وشارك فيه 55 شاباً من مختلف مدن الظفرة.

كما حضر العرس الجماعي سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان المنطقة وأهالي وأقارب العرسان. وبدأ الإحتفال بوصول الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الاحتفال حيث صافح العرسان والتقط الصور التذكارية معهم مهنئاً ومباركاً لهم بهذه المناسبة ومتمنياً لهم حياة زوجية هانئة ملؤها الحب والمودة والألفة. وشكر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد القائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة.