«زايد المؤسس» إصدار جديد لمركز الإمارات للدراسات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن إصدار كتابه الجديد «زايد المؤسس»، الذي أعده المركز في إطار احتفالاته بمبادرة «عام زايد 2018» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعبر الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن سروره البالغ بإصدار كتاب «زايد المؤسس»، الذي يأتي تقديراً وعرفاناً للدور العظيم الذي قام به المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولسيرته العطرة والحافلة بالإنجازات الإنسانية والإنجازات العمرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الكتاب يقدم رؤية جامعة شاملة لجوانب عديدة من حياة الشيخ زايد، رحمه الله.