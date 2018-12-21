بلدية دبي تطلق حملتها السنوية «نظفوا العالم»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي أولى فعاليات التنظيف الميداني لحملة «نظفوا العالم» بدورتها الخامسة والعشرين تحت شعار «تغلب على تلوث البلاستيك» في منطقة جداف دبي، بمشاركة واسعة من متطوعي المؤسسات الحكومية والأهلية، وقد اشتمل افتتاح الحملة على تنظيم معرض خاص لأحدث مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات، وبرامج توعوية للمشاركين.

وقال المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات، ورئيس فريق حملة نظفوا العالم: «شارك في فاعلية اليوم الأول 1000 متطوع ينتمون لـ 25 دائرة ومؤسسة حكومية وأهلية، لتنظيف منطقة جداف دبي، وقاموا بتجميع أكثر من 2000 كيلو غرام من النفايات سيتم إعادة تدويرها، وقد تم إتاحة الفرصة لجميع المتطوعين، وخاصة فئة «أصحاب الهمم» من أجل المشاركة بالفعاليات المختلفة، والمتنوعة لحملة نظفوا العالم لهذا العام للاستفادة القصوى من إمكاناتهم».

وأضاف: «تسعى حملة التطوع المجتمعي «نظفوا العالم» منذ انطلاقها عام 1994 للارتقاء بمستوى الفكر والوعي البيئي لدى مختلف أفراد وشرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية دورهم في حماية البيئة وتنميتها باعتبارها مسؤولية فردية وجماعية في الوقت نفسه، من خلال الدور التشاركي الذي تقوم به بلدية دبي لإنجاز هذه الحملة وإخراجها بهذه الصورة اللائقة، وسيكون برنامج يوم الجمعة في منطقة حصيان الثانية مخصص للجمهور والقطاع الخاص والعائلات» يذكر أن حملة «نظفوا العلم» تعد من أكبر الحملات التطوعية في المنطقة، حيث يشارك فيها آلاف المتطوعين سنوياً، الأمر الذي يعكس مدى نجاحها واهتمام المؤسسات والأفراد بأهمية المشاركة بترك بصمة بيئية.