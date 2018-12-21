دعوة أفراد المجتمع إلى الحفاظ على القيم الوطنية لعلم الدولة

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت بلدية أبوظبي أفراد المجتمع إلى الحفاظ على المعاني والقيم الوطنية لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الحرص على إبقائه في أبهى صورهِ وأشكاله، وحمايته من التلف الناتج عن الطقس والعوامل الطبيعية والحرارة والأتربة، وصيانته بشكل مستمر، واستبدال الأعلام التالفة أو ذات الألوان الباهتة أو المتشققة بفعل الرياح أو غير المُطابقة للمواصفات بأخرى جديدة.

ونفذت البلدية من خلال مركز بلدية مصفح حملة توعوية وتثقيفية وتفتيشية، بشأن المحافظة على العلم، حيث شملت الحملة منطقة مصفح الصناعية، أسفرت عن زيارة عشرات المباني ولقاء القائمين عليها لتوعيتهم باشتراطات رفع علم الدولة على المرافق المختلفة.

وقام أفراد الحملة بحث المسؤولين عن المباني لتغييرالأعلام التالفة، بأخرى جديدة جميلة المظهر.