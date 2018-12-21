انطلاق فعاليات المخيم الشتوي لأبناء الشهداء

المصدر: العين - وام

انطلقت، أمس، بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، بمنطقة رماح في مدينة العين، فعاليات المخيم الشتوي الثاني لأبناء شهداء الوطن الأبرار «مخيم أبناء الفخر الثاني»، الذي ينظمه مكتب شؤون أسر الشهداء، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ونادي تراث الإمارات، وشركة موارد القابضة، بهدف تطوير المهارات القيادية، وتعزيز المواهب والإمكانيات الفردية لأبناء الشهداء الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 12 و18 عاماً.

‎وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إن تنظيم هذا المخيم يأتي في إطار خطة شاملة ينفّذها مكتب شؤون أسر الشهداء، بناءً على التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تؤكد دوماً ضرورة توفير كل الإمكانيات، وتلبية المتطلبات اللازمة لتمكين أبناء وذوي شهداء الوطن الأبرار، وصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم، والإسهام في إعدادهم، ليتمكنوا من مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو الرفعة والتميز والازدهار.

فعاليات

‎وأشار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان إلى أن فعاليات المخيم تراعي الجانب التثقيفي والترفيهي والاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ربط هؤلاء الشباب بقيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وموروثها التراثي والثقافي العريق.

‎ويهدف المخيم إلى تطوير المهارات القيادية والمهنية والحياتية لأبناء الشهداء، لخوض غمار المستقبل وتحمّل مسؤولياته بقدرة قائمة على المعرفة والاعتماد على النفس، كما يهدف المخيم إلى ترسيخ مبادئ الاعتزاز بالموروث الثقافي والتراثي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إحياء تراث الأجداد، والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، فضلاً عن استثمار الطاقة الشبابية لدى هذه الفئة العمرية في تطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

‎وقال ماجد المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن المشاركة في تنظيم هذا المخيم للسنة الثانية مدعاه للفخر والاعتزاز، لا سيما ونحن نتحدث عن أبناء الفخر أبناء شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، وإن من واجبنا أن نكون جزءاً من هذه الفعاليات التي تعنى بالأصالة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن غرس مبادئ وأخلاق الصقارة وتعزيز وترسيخ مفاهيم الصيد المستدام ومعرفة الخصائص المتفردة للصقارة العربية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية والعالم العربي من الأهداف التي من أجلها أُسّست مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ويعمل على تحقيقها نادي صقاري الإمارات.

‎ويتضمن المخيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية، من أبرزها دروس عملية في مبادئ وأخلاقيات الصقارة العربية، إضافة إلى دروس في فنون التعامل مع الهجن وتربيتها وكل ما يتعلق بها، فضلاً عن تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية وتعليمية تراثية ورياضية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المفيدة.

‎يشار إلى أن المخيم الشتوي لأبناء الفخر يأتي ضمن إطار المبادرات التي ينفّذها مكتب شؤون أسر الشهداء الذي يقوم بمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة، من أجل تقديم الدعم الكامل وتأمين الرعاية والاهتمام لأسر شهداء الوطن.