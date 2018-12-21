مؤسسة دبي للضمان الصحي: لا يحق للمواطن الجمع بين «عناية» و«سعادة»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكد صالح عبد الغفور الهاشمي مستشار مؤسسة دبي للضمان الصحي أن المؤسسة بدأت بإلغاء التأمين الصحي المزدوج للمواطنين لاعتباره غير قانوني، حيث لا يحق للمواطن حمل بطاقة تأمين «عناية» وبطاقة تأمين «سعادة» بالوقت نفسه.

وقال في تصريحات للصحافيين عقب الاحتفال الكبير الذي نظمته هيئة الصحة بدبي في متحف الاتحاد بدبي، بمناسبة قرب ختام «عام زايد»: «إن هناك أكثر من برنامج حكومي في دبي، والمسح جار حالياً على جميع هذه البرامج، وبالتالي لم يحدد بعد عدد البطاقات التي تم سحبها منذ بدء التطبيق، مشيراً إلى أن التنسيق قائم بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لمنع الجمع بين بطاقتي التأمين، وذلك بعد حصر أعداد كبيرة ممن يجمعون بين بطاقة «عناية» التي تمنح لموظفي حكومة دبي، وبطاقة «سعادة» التي تمنح لمواطني الإمارة».

وأضاف صالح الهاشمي: «لوحظ خلال العامين الماضيين قيام العديد من المواطنين العاملين في الدوائر المحلية في الإمارة بالحصول على بطاقة «عناية» رغم حصولهم على بطاقة «سعادة»، لافتاً إلى أن المميزات بين البطاقتين متشابهة حيث يتحمل المواطن 10% من قيمة العلاج في القطاع الخاص».

تواصل

ولفت الهاشمي إلى أنه يجوز للموظفين العاملين في أي من الدوائر الحكومية المحلية في هذه الحالة من حاملي التأمين المزدوج حق الاختيار ما بين «سعادة» أو «عناية»، ولا تفرض الهيئة عليهم الأمر، وذلك عن طريق التواصل مع إدارته شريطة عدم الجمع بين البطاقتين في آن.

وذكر أن هناك مقترحاً حول منح حق شراء مزايا إضافية غير موجودة في بطاقتي «سعادة» أو «عناية» بحسب حاجة الفرد، ولكن هذا الأمر قد يحتاج من عام إلى عامين لتطبيقه بعد وضع دراسة وافية مع الجهات المعنية لبحث إمكانية إدخال خدمات إضافية، تتضمن الدراسة حجم التكاليف وأنواع العلاجات المطلوبة، فضلاً عن خاصية إدراج المزايا، ضمن بطاقة التأمين الأساسية أو حمل بطاقة إضافية.

تنظيم

وأوضح الهاشمي: «إن مؤسسة الضمان الصحي تعمل على سحب بطاقة «سعادة» من جميع حملة بطاقة «عناية» أو العكس، وذلك في إطار تنظيم العمل بالضمان الصحي، وتجنب التجاوزات التي حصلت من قبل البعض في المرحلة السابقة».

وأوضح أن الهيئة بدأت توفير بطاقة تأمين «زايد» للمعسرين ومجهولي النسب وغيرهما من الفئات ذات الدخل المحدود.

وأضاف: «بطاقة زايد التأمينية، هي مشروع بدأته الهيئة وستستمر فيه لصالح المعسرين، اقتداء بما كان يقوم به الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في كل مختلف بلاد العالم».