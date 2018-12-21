أحمد بن سعيد يكرّم «الاتحاد إسكو»

المصدر: دبي - البيان

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس الجامعة البريطانية في دبي، تكريم الجامعة علي الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»، وذلك لنجاح برنامج «دبي للتدريب على كفاءة الطاقة».

وأطلق البرنامج بتكليف من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتحت إشراف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» في أبريل الماضي بهدف بناء ودعم القدرات من أجل تخفيض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030، ورعاية ودعم المبتكرين وقادة الفكر القادرين على قيادة برامج كفاءة الطاقة في دبي.

ويتضمن برنامج «دبي للتدريب على كفاءة الطاقة» مجموعة من برامج التدريب المعتمدة دولياً لتلبية احتياجات التعلم والتدريب لمختلف الجهات المعنية في قطاع الطاقة بدبي.

وقال الجاسم: «خطى برنامج «دبي للتدريب على كفاءة الطاقة» خطوات واسعة على طريق تحقيق أهدافه، ما قربنا أكثر من تحقيق أهدافنا المتعلقة بكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية دبي ورؤية الإمارات، ومع إتمامنا السنة الأولى من البرنامج، فإننا على ثقة تامة من أن أعداداً متزايدة من أصحاب المصلحة والجهات المعنية في قطاع الطاقة بدبي سيستفيدون من البرنامج لصقل مهاراتهم وقدراتهم في مجال كفاءة الطاقة».