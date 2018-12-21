بدعم الشيخة فاطمة..«صناديق العطاء» ترسم البسمة على وجوه الأطفال

المصدر: جنيف - وام

بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي إطار مبادرة «عام زايد»، سلمت بعثة الدولة في جنيف «صناديق العطاء» إلى المجمع الإنساني بالمدينة السويسرية والتي سيتم توزيعها على الأطفال المحتاجين.

ورحبت سيلين برنال، نائبة مدير المجمع الإنساني، خلال استقبالها عالية هلال الشحي، نائب رئيس البعثة، بالمبادرة الإنسانية من مؤسسة التنمية الأسرية، خاصة أنها تصادف فترة الأعياد المسيحية.

وأكدت عالية الشحي التزام الإمارات بنهج التسامح والتعايش مع كافة دول العالم ومختلف الأديان الذي وضع أسسه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيرة إلى أن أهم القيم الأساسية التي ينطلق منها العمل الإنساني في الدولة ينبع من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.