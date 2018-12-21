ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح النعيمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه نايع مصبح بن صروخ النعيمي، بمناسبة زفاف أنجاله راشد وعبد الله إلى كريمتي سالم راشد حميد الخاطري، وحمد إلى كريمة علي محمد مطر هلال الكيبالي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمسؤولين والشخصيات والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور المعاريس ووالدهم وأقاربهم، مباركين لهم هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة المعاريس بالرفاء، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.