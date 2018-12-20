توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا نهارا إلى غائم ليلا خاصة شمالا وعلى البحر، ورطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والغربية، فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجيا ليلا على البحر.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تصل إلى 40 كم/س صباح الغد على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والثاني عند الساعة 01:11، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:42 والثاني عند الساعة 05:47.

وعن بحر عمان، أفاد بأنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:31 والثاني عند الساعة 08:19، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:30 والثاني عند 03:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 85 45

دبي 26 18 80 40

الشارقة 26 14 85 45

عجمان 25 17 80 35

أم القيوين 26 15 85 45

رأس الخيمة 29 13 80 40

الفجيرة 26 18 75 45

العين 27 15 85 35

ليوا 26 13 95 45

الرويس 24 16 80 45

السلع 25 16 85 40

دلما 26 20 75 50

طنب الكبرى 26 19 80 45

طنب الصغرى 26 19 80 45

أبو موسى 26 19 80 45