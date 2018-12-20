توضيح هام من (طرق دبي) بشأن تطبيق الجيل الجديد من أرقام المركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2019، بتطبيق الجيل الجديد من تصميم لوحات أرقام المركبات عند التسجيل الجديد للمركبات، ومعاملات تبديل اللوحات، وسيتم التطبيق الالزامي للوحات الجديدة على المركبات المسجلة بأسماء الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص اعتباراً من شهر يوليو المقبل، في حين سيبدأ التطبيق الالزامي للمركبات المسجلة بأسماء الافراد اعتباراً من شهر يناير 2020، وسيكون تغيير لوحات الأرقام اختياراً للأفراد عند التجديد من الان وحتى يناير 2020.

وقالت الهيئة في بيان رسمي أن تعرفة تغيير الأرقام التي تدفع مرة واحدة فقط، تتراوح بين 35 درهماً للوحة القصيرة، و50 درهما للوحة الطويلة.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق الجيل الجديد من أرقام المركبات يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات، على توحيد هوية ارقام المركبات في إمارة دبي وفقاً للتصميم الجديد الذي يشتمل على ثلاثة عناصر هي كلمة دبي (العلامة التجارية) والرقم والرمز، كما يأتي تزامناً مع استعداد الهيئة لطرح فئة الأرقام ثنائية الرمز (رمزين)، لاسيما مع قرب نفاد الأرقام أحادية الرمز.