عبد الله بن زايد: سياستنا الخارجية عززت مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي ورعاية المواطنين.

وقال سموه: «إن تحقيق جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً يعكس جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكوادرها المتميزة التي أضافت في (عام زايد) إنجازاً وطنياً تاريخياً إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف المجالات والميادين».

جاء ذلك في تصريح لسموه خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز في دورتها الثالثة، الذي أقيم أمس بالديوان العام للوزارة بأبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وأحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من مساعدي الوزير ومديري الإدارات وموظفي الوزارة، إضافة إلى سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى الدولة.

رفعة

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن التميز أصبح سمة أساسية لدولة الإمارات حكومةً وشعباً، بفضل الدعم والرعاية من قيادة الوطن ومتابعتها الحثيثة، لكل ما من شأنه رفعة راية الاتحاد، ويبعث الهمة والأمل في نفوس أبناء الشعب الواحد، لتحقيق أفضل معدلات التقدم والرخاء والاستقرار.

ودعا سموه إلى مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق قفزات نوعية في تقديم الخدمات، والبناء على الفرص الموجودة، ومواجهة التحديات القائمة، بهدف تعزيز مكانة الدولة العالمية.

واستحدثت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة فئتي «المهندس المتميز» و«متدرب أكاديمية الإمارات الدبلوماسية المتميز» ضمن فئة التميز الوظيفي في جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز، التي تضم أيضاً فئتي: «التميز المؤسسي» و«التعاون المشترك للبعثات المعتمدة لدى الدولة»، وذلك لدعم وتحفيز التميز في المجالات كافة.

بعثات معتمدة

وتم تكريم الفائزين في فئات الجائزة، ضمن فئات البعثات المعتمدة لدى الدولة، وهم: سفارة الجمهورية الفرنسية، حيث تسلَّم الدرع لودوفيك بوي، وسفارة جمهورية الهند، وتسلَّم الدرع نافديف سينغ سوري، وسفارة المملكة العربية السعودية، وتسلَّم الدرع القائم بالأعمال سعود بن فهد السويلم، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وتسلَّم الدرع ني جيان، وسفارة جمهورية مصر العربية، وتسلَّم الدرع شريف محمد البديوي، وسفارة الولايات المتحدة المكسيكية، وتسلَّمت الدرع السفيرة فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار، وسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتسلَّم الدرع تيبيجي بيرهي.

تميز مؤسسي

وضمن فئات التميز المؤسسي والمخصصة للإدارات والأقسام، فازت إدارة العمليات بفئة الإدارة المتميزة في القطاع المؤسسي والخدمي، كما فازت إدارة شؤون المساعدات الخارجية بفئة الإدارة المتميزة في القطاع السياسي والتخصصي، وفازت إدارة تقنية المعلومات كأفضل إدارة في محور الممكنات، وفازت إدارة العمليات كأفضل إدارة في دراسة أسعد بيئة عمل.

وفي فئة القسم المتميز في القطاع المؤسسي والخدمي، فاز قسم إدارة الاستجابة والطوارئ بإدارة العمليات، بينما فاز قسم المعلومات وإعداد التقارير في إدارة شؤون المساعدات الخارجية بفئة القسم المتميز في القطاع السياسي والتخصصي.

إنجازات متميزة

وضمن فئة التميز الوظيفي، وهي فئة مخصصة للموظفين ممن قاموا بإنجازات متميزة في الوزارة وتتكون من 11 فئة، فقد فاز عبد الناصر جمال الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسات في فئة رئيس الوحدة التنظيمية المتميز، وفازت علياء عبد الله الكعبي - مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي في فئة رئيس القسم المتميز، وفازت أميرة عبد الله الدهماني - إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في فئة الموظف المتخصص المتميز.

وفي فئة المهندس المتميز، فازت موزة عوض النيادي - إدارة المشاريع الهندسية والمرافق، بينما فاز سلطان محمد المنهالي - إدارة القوى البشرية في فئة الموظف الإداري المتميز، وفاز سوريش كومار - إدارة تقنية المعلومات في فئة الموظف الفني المتميز، وفازت مريم سعيد الحميري - إدارة الشؤون القانونية في فئة الموظف الجديد المتميز.

وفي فئة العامل المحلي المتميز، فاز الدكتور أحمد عثمان عوض البوريني - القنصلية العامة للدولة لدى تورنتو، بينما فازت جواهر سالم بلال مبارك المهيري في فئة متدرب أكاديمية الإمارات الدبلوماسية المتميز. وفي فئة الطالب المبتعث المتميز، فازت فاطمة عبد العزيز الفهيم خريجة برنامج البعثات الدراسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والحاصلة على درجة ماجستير في السياسة العامة من جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.

أما الفائزون في فئة الدبلوماسي المتميز، فهم: فاطمة يوسف إبراهيم، اختصاصي أول ملف دول في إدارة الشؤون العربية، وعبيد خليفة الكعبي، رئيس قسم خدمات المواطنين في سفارة الدولة لدى جورجيا، وأصيلة سالم المراشدة، رئيس قسم الوثائق في إدارة الخدمات القنصلية، وميمونة علي الحمادي، نائب مدير مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومنصور محمد المنصوري، اختصاصي شؤون اقتصادية في إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية.

وتسلّمت الإدارة ما يزيد على 121 طلب ترشيح لفئات الجائزة المختلفة، إذ تهدف جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز إلى الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والوظيفي وتهيئة أجهزة الوزارة، للمشاركة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وتبني مفاهيم ومعايير الجودة والتميز المؤسسي، وتبادل ونشر أفضل الممارسات بين أجهزة الوزارة المختلفة، وتحفيز الموظفين إلى الإبداع والابتكار في عمليات وخدمات الوزارة، وتقدير وتكريم قيادة الوزارة للوحدات التنظيمية والموارد البشرية.