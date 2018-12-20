حمد الشرقي يطلع على خطط «الفجيرة للموارد الطبيعية»

المصدر: الفجيرة - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على خطط عمل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مشيداً بجهود المؤسسة ودورها في استغلال التقنيات الحديثة في استكشاف الصخور الصناعية، علاوة على مواكبتها القوانين والتشريعات المنظمة للاستغلال التعديني.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر سموه بالرميلة، أمس، المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بمناسبة تمكّن المؤسسة من تسجيل رقم قياسي في موسوعة «غينيس»، من خلال تشكيل شعار «علمني زايد» بأكبر عدد من الملصقات الورقية، بالتزامن مع احتفال الدولة بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة - خلال اللقاء - الجهود المبذولة من قِبل المشاركين في تشكيل شعار «علمني زايد» والقائمين عليه، متمنياً لهم النجاح والاستمرار في ترسيخ القيم النبيلة، وتجسيد عمق الانتماء والاعتزاز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دليل

وتسلّم صاحب السمو حاكم الفجيرة من المهندس محمد سيف الأفخم دليل الاستثمار التعديني الأول والشامل لإمارة الفجيرة الذي يركز على أهم الثروات الطبيعية المتنوعة والاستثمار في قطاع الصخور الصناعية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن شكره على الدعم اللامحدود من قِبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في نجاح عمل المؤسسة، مؤكداً أن دعم سموه كان له الأثر الأكبر في تطور مشاريع المؤسسة وتلبية احتياجات متعامليها.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعلي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، أمس، فريق محمية وادي الوريعة، برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، وحضور عبد الله الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، بمناسبة فوز محمية «وادي الوريعة» ضمن حملة أوائل الإمارات وتكريم الإنجازات التي يفخر بها زايد.

وأكد سموه أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة وحمايتها، في إطار السياسة العامة التي تنتهجها دولة الإمارات في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

وثمّن صاحب السمو حاكم الفجيرة الجهود المبذولة من قِبل القائمين على محمية وادي الوريعة التي تتفرد بالعديد من المميزات والقيم الاستثنائية الطبيعية لاحتوائها على نظام بيئي فريد.