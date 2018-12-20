وفد من وزارة الدفاع يزور السودان

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من وزارة الدفاع، يترأسه اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، جمهورية السودان.

وكان في استقبال الوفد اللواء عصام حسن كرار مدير التدريب المشترك للقوات المسلحة السودانية، الذي رحب بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان الشقيقة.

وناقش الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.