أحمد بن سعود: المسؤولية المجتمعية نشاط خيري مستدام

المصدر: دبي - وام

أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راك للضيافة القابضة»، أهمية المسؤولية المجتمعية كنشاط خيري مستدام يوازي جهود المجموعة في الاستثمار السياحي والترفيهي الواعد.

وأعرب، في هذا الصدد، عن سعادته بالتعاون مع جمعية «بيت الخير» الذي ينطلق من التزام المجموعة بهذا المبدأ، منوهاً بأن الاتفاقية التي أبرمتها المجموعة مع الجمعية تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لعام زايد الذي نحتفل به في تخليد إرث المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من خلال مشاريع ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه، رحمه الله، في دعم كل شرائح المجتمع ومد يد العون للمحتاجين. وكانت «راك للضيافة القابضة» وقّعت مذكرة تفاهم مع جمعية «بيت الخير»، وحضر حفل التوقيع، ممثلاً عن المجموعة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، ويانيس أناغنوستكيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة راك للضيافة القابضة.

كما حضر الحفل عابدين طاهر العوضي، المدير العام لجمعية «بيت الخير»، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية «بيت الخير»، وجمع من مديري مجموعة راك للضيافة القابضة، وجمعية «بيت الخير».

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين مجموعة راك للضيافة القابضة وجمعية «بيت الخير» في مجالات العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية.