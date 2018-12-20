تكريم الفائزين في «اتحادية الكهرباء» بأوسمة التميّز الوظيفي

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الموظفين الفائزين في الهيئة بجوائز أوسمة التميّز الوظيفي، في دورتها الخامسة، وذلك خلال حفل نظمته الهيئة، مؤخراً، بحضور محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة يرافقه مجموعة من المسؤولين، وجمع غفير من الموظفين، حيث تم تكريم المتميزين وتسليمهم الدروع والشهادات والتقاط الصور التذكارية لهم.

وشهد الحفل تنظيم ملتقى مباشر بين معالي الوزير والموظفين، تضمنت حواراً مفتوحاً، وإلقاء كلمة معاليه التي أثنى فيها على إنجازات الهيئة خلال السنوات الماضية، داعياً الموظفين على بذل المزيد من الجهد في مسيرة الهيئة نحو تحقيق الجودة والتميّز بأعلى مستوياتها ومعاييرها العالمية.