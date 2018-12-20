«أبوظبي للتنمية» يدعم اقتصاد تشاد بـ 184 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية امس مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية، يقدم بموجبها منحة مالية بقيمة 184 مليون درهم، بما يعادل (50 مليون دولار)، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومساعدة الحكومة التشادية على تحقيق خططها التنموية.

وتسهم المنحة في تنمية القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للحكومة التشادية والمتمثلة بتعزيز قدرة قطاعات المياه والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة لدعم الميزانية العامة للبلاد.

ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأحمد الخضر علي فاضل، سكرتير الدولة في وزارة المالية والميزانية التشادية، وزكريا إدريس ديبي، سفير تشاد لدى دولة الإمارات، بحضور خليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تعزيز

وقال محمد سيف السويدي، «تسهم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، والحكومة التشادية، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، للوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن الصندوق يحرص على بناء علاقات متينة وإيجاد آليات للتعاون البناء مع الحكومة التشادية للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

وأضاف أن المشاريع التنموية التي يتم تمويلها تأتي في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن المنحة ستعمل على تعزيز جهود الحكومة التشادية في تحقيق أولوياتها الوطنية، والتي تركز على العديد من القطاعات الأساسية كالمياه والزراعة والتي بدورها ستنعكس على تحسين جودة الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية، وبالتالي الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للعديد من سكان المناطق المستفيدة.

وقال: «إننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون البناء مع الحكومة التشادية خاصة في مجال تمويل المشاريع الإنمائية، التي تقع ضمن أولوياتها وأجندتها الوطنية، مؤكداً أن الصندوق على استعداد لدراسة وتمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد، وبما يتماشى مع أهداف واستراتيجية عمله».

تقدير

وأعرب أحمد الخضر علي فاضل عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية لوقوفهم إلى جانب تشاد، مشيراً إلى ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات تنموية تسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلاده.

وقال: إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في صندوق أبوظبي للتنمية سوف تسهم في دعم قطاعات إنتاجية هامة وستعمل على دفع عجلة التنمية في تشاد.

وذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية له باع طويل في العمل التنموي ومساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أنه حقق إنجازات كبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية على مستوى عالمي، وهو من أهم مؤسسات التمويل الدولية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية.

ويعمل الصندوق وفي إطار خطته الاستراتيجية على التوسع جغرافياً في نشاطه التشغيلي من خلال تمويل مشاريع تنموية جديدة في القارة الأفريقية ومنها تشاد، حيث امتد نشاط الصندوق التمويلي ليصل إلى 40 دولة أفريقية، وبحجم تمويل يزيد على 20 مليار درهم.

وركز الصندوق من خلال تلك التمويلات على تنفيذ آلاف المشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة والطاقة وغيرها من المشاريع التي أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.