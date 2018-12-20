شما بنت محمد: الدولة ترسخ قيم التسامح

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية، وكفلت قوانينها للجميع الاحترام والتقدير، وجرمت الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف، كما أن الدولة تعد شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز، وفِي هذا الإطار يؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن من خلال إعلانه 2019 عاماً للتسامح أن الإمارات تعمل دائماً على الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وتسعى إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك.

وأكدت لـ«البيان» أن قيم التسامح والتعايش والتواد لا تعد في المجتمع الإماراتي مظاهر عابرة، ولا سداً لذرائع، إنما نهج وطريق حقيقي لا بد من المضي فيه، مع توسيعه وتعميقه طوال الوقت، الأمر الذي من شأنه أن يعزز السلم المجتمعي بما يقود إلى الاستقرار، كما أن حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت قيم التسامح والمودة والتعاون والمحبة.