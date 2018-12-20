4 نجوم لـ 91 % من مكاتب بريد الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حصلت 91 % من مكاتب بريد الإمارات الـ 44 المشارِكة في الجولة الثالثة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات 2017، على تصنيف الـ 4 نجوم، بينما حصلت 3 من المراكز على تصنيف 3 نجوم.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: «فخورون بتحقيقنا لهذا الإنجاز، فهو شاهد على جهود فريقنا المتواصلة في تحسين خدماتنا، حيث نضع المتعامل في صميم عملنا، ويتمركز مسعانا الوحيد حول تحقيق السعادة، من خلال الخدمات البريدية المتميزة، كما نهدف مستقبلاً إلى الحصول على تصنيف أعلى للنجوم مع انتقالنا إلى عام 2019».

ويهدف البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2011، إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى المستويات العالمية.

وقام بريد الإمارات بإجراءات مدروسة، لنشر الوعي حول برنامج التقييم داخل المؤسسة، وتعزيز تجربة المتعامل، من خلال تطبيق أنظمة وآليات تشغيلية جديدة، لزيادة جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإنتاجية، عبر جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء الدولة.