«الرقابة النووية» تحصل على «الأيزو» في كفاءة أداء معامل الاختبار

حصل المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة الأيزو 17025 لكفاءة أداء معامل الاختبار والمعايرة، وهو الاعتماد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي.

ويساعد المختبر، الذي يديره موظفو الهيئة في مقر جامعة خليفة، على توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، كما يعمل على تقديم خدمات القياسات الإشعاعية والمعايرة من أجل ضمان تعريض المرضى الذين يخضعون للتشخيص والعلاج لجرعات معلومة بشكل دقيق، وكذلك لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية لأغراض الوقاية الإشعاعية.

ويعد اعتماد الأيزو 17025 لكفاءة أداء معامل الاختبار والمعايرة اعترافاً دولياً للمعامل التي ترغب في توثيق قدراتها على توفير نتائج موثوقة. ويعد حصول الهيئة تأكيداً لمهمة الهيئة في حماية المجتمع والبيئة بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات.

سرية

وحصلت الهيئة على شهادة الأيزو بعد التزامها بمتطلباتها والتي تتمثلي في حيادية المختبر وضمان سرية المعلومات التي يعمل عليها المختبر، فضلاً عن توافر الموارد الكافية للقيام بهذه الأنشطة وتوافر المعدات والموظفين المؤهلين. وتشمل أيضاً المتطلبات قيام المختبر بتقديم ما يثبت بتقديم تقارير المعايرة للعملاء والحصول على آرائهم باستمرار وغيرها.

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية «حصول المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة على شهادة الأيزو 17025 يمثل اعترافاً بجهود الهيئة في تحقيق التميز، وهو متطلب أساسي لتحقيق رؤيتنا في أن نكون من الجهات الرقابية الرائدة عالمياً وأيضاً حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع. ويعد المختبر من الركائز الأساسية في الهيئة لبناء البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات».

دعم

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة حريصة على دعم الشركاء الاستراتيجيين إلى أبعد مدى يخدم المصلحة العامة، وأن ذلك مرتبط بتنفيذ سلسلة من المبادرات عبر قطاعات متنوعة، وفقاً لأمر التكليف الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن خطة «مئوية الإمارات 2071».

وأشارت الدكتورة رحاب فرج العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، إلى أن المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول مختبر يحصل على الاعتماد من نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، وفق الإصدار الأحدث من المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 حول المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، والذي يعتبر مختبر المعايرة الوحيد في الدولة المعتمد في هذا المجال.

كفاءة

وأكدت أن منح «الاعتماد الوطني» في قطاع فني متخصص جداً، مثل المختبر المعياري في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، يعد بمثابة دليل واضح على كفاءة نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، وسرعته في الاستجابة للمتطلبات الحديثة ومواكبة التقنيات، علاوة على أنه ينسجم مع احتياجات الدولة في ملفات التميز والريادة في مختلف القطاعات.

ولفتت العامري إلى أن مجال اعتماد المختبر هو مجال متخصص جداً في مجال قياس ومعايرة أدوات الإشعاع النووي، وقد تمت عملية الاعتماد وما تشمله من عمليات تقييم من خلال فريق فني متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة في مجال الإشعاع. وبمشاركة الخبراء الفنيين من اللجنة الاستشارية الفنية التابعة لنظام الاعتماد الوطني الإماراتي.