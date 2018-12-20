بطاقة «إسعاد» لموظفي «دبي للموارد البشرية العسكرية»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، بهدف تزويد موظفي اللجنة ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية أمينها العام أحمد محمد الشحي، بحضور موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، وما يحقق الأهداف العامة للطرفين وينعكس على مسيرة التنمية.

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزوّد شرطة دبي موظفي اللجنة ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفي لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.