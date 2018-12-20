«بيئة أبوظبي» تستعرض تشريعات قطاع النفايات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة البيئة بأبوظبي، بالتعاون مع تدوير (مركز أبوظبي لإدارة النفايات) ورشة عمل للتعريف بالأدلة الإرشادية الفنية الخاصة بمكبات النفايات الصلبة غير الخطرة، وذلك بحضور الجهات المعنية بالإمارة من القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة.

وتضم الأدلة الإرشادية، التي صدرت مؤخراً في إطار توجه حكومة أبوظبي لتوفير نظام متكامل لإدارة النفايات على مستوى عالمي، سياسات محددة، وتشريعات فعالة، وإجراءات واضحة تكفل تحقيق نهج متخصص وشامل لإدارة هذا القطاع، كما تضمنت إدارة مكبات النفايات الصلبة الجديدة، إدارة مكبات النفايات الصلبة الحالية وإدارة مكبات النفايات غير الخاضعة للتحكم (الرمي العشوائي).

وتم خلال ورشة العمل تعريف الحضور بالتحديات التي تواجه الإمارة في قطاع النفايات، والمبادرات التي قامت الجهات المعنية بتنفيذها للتغلب على تلك التحديات، وشرح المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمكبات النفايات الصلبة الجديدة لضمان الحيلولة دون حدوث أي تأثيرات بيئية سلبية خلال جميع مراحل التصميم، والإنشاء، والتشغيل، والمراقبة، والإغلاق، وما بعد الإغلاق للمكبات.

كما تم تسليط الضوء على مواقع رمي النفايات غير الخاضعة للتحكم (الرمي العشوائي) التي تعد ممارسة غير قانونية ويتطلب القضاء عليها مشاركة منتجي النفايات والناقلين والجهات المعنية.

واستعرض تدوير (مركز أبوظبي لإدارة النفايات) الجهود المبذولة لإزالة مواقع الرمي العشوائي المنتشرة في الإمارة، وفي نهاية الورشة تم مناقشة الحلول المقترحة للإدارة الفعالة لمكبات النفايات الحالية والحد من ظاهرة الرمي العشوائي، بالإضافة إلى أهم المواضيع الخاصة بإدارة النفايات.