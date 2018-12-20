نقل خدمات الجنائز إلى مسجد المقبرة بالجرف في عجمان

المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

أكد عبدالله الشحي مسؤول المغاسل في خدمة عجمان للجنائز، والتي تعمل تحت إشراف بلدية عجمان أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان، وجه بنقل خدمة الجنائز إلى مسجد المقبرة الكائن بمنطقة الجرف بدلاً من مسجد الشيخ زايد مؤقتاً، وعليه سوف يكون الغسل والصلاة بالمقبرة، لافتاً إلى أن النقل سوف يكون مؤقتاً نتيجة للأعمال الإنشائية التي تنفذها وزارة التطوير والبنية التحتية بالتنسيق مع دائرة البلدية في عجمان.

وأضاف الشحي أن خدمة عجمان للجنائز يعمل بها 20 متطوعاً ومتطوعة، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف بقيمة تقديرية تبلغ 980 ألف درهم، مبيناً أن عمل الخدمة لا يقتصر على الإمارة فقط بل يتم التعامل مع الإمارات الأخرى، بالإضافة إلى التواصل مع القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف تخليص إجراءات المتوفى ومساعدة ذوي المتوفى، بخلاف تركيب خيم العزاء لبعض الأسر من ذوي الدخل المحدود، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في الشارقة.

وقال إن من أهم أهداف وأعمال الخدمة التي تأسست في العام 2011 إنهاء الإجراءات المتطلبة لحالة الوفاة وتنظيم المقابر وعمليات الجنائز في الإمارة ورفع ثقة الجمهور وتعزيز الأمن بحفظ حرمة الموتى وتحقيق الهدف الأسمى، وهو العمل بروح الفريق وتوعية المجتمع عن آداب الجنائز بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبذل الوقت والجهد والتفاني من أجل تقدم وتطور هذه الخدمة، مبيناً أن هناك الكثير من الجهات الخيرية في الإمارة التي تدعم تلك الخدمة.