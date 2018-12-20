شما المزروعي: الشباب الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، أن الشباب هم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية والتطور في مجتمعات دول المنطقة والعالم العربي، وهذه المبادرة هي أحد المشروعات الرائدة عربياً للمركز، والتي تهدف إلى إثراء معارف وخبرات هذه الفئة الأكبر في المجتمعات العربية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز الشباب العربي عن تنظيم «مهرجان الشباب العربي»، الذي سيقام بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بالكويت، وبدعم من سفارة دولة الإمارات فيها بالفترة من 25 ولغاية 31 ديسمبر الجاري.

ويعد «مهرجان الشباب العربي»، الذي سيعقد في مجمع مروج في مدينة الكويت ملتقى إبداعياً للشباب العربي، وتجمعاً شبابياً يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بما فيها عروض للتفاعل الحي، وندوات ومحاضرات وفعاليات تثري الحدث وجلسات نقاشية شبابية وعروض ثقافية وفنية، تهدف إلى ترسيخ روح الإبداع الشبابي والهوية العربية.

وقالت شما المزروعي: «نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في هذه المبادرة، التي ستوفر لنا منصة مثالية تسهم في تعزيز التفاعل والتواصل المباشر مع الشباب في دولة الكويت، للتعرف على مواهبهم، والاطلاع على اهتماماتهم وقدراتهم، وإيجاد الفرص لتوظيفها بشكل إيجابي للارتقاء بواقعهم، وخدمة مسيرة التنمية في مجتمعاتهم».

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق مركز الشباب العربي خلال القمة العالمية للحكومات في العام 2017.

ويعمل المركز على إطلاق مبادرات يقودها الشباب العربي، من أجل خلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تعد فئة الشباب هي الأكبر في المجتمعات العربية، والطاقة التي يمثلونها تجعل الإيمان بالمستقبل راسخاً بصورة أكبر.

ويعمل مركز الشباب العربي على تحقيق رؤيته من خلال وضع أجندة سنوية للشباب العربي، كما سينظم المركز ملتقيات وفعاليات تختص بالشباب العربي حول العالم.