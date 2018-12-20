افتتاح المرحلة الأولى من مشروع البيوت المحمية لأصحاب الهمم

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

دشنت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مجموعة الاتحاد للطيران المرحلة الأولى من مشروع البيوت المحمية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تنص على إنشاء 10 بيوت محمية ومصنع لتغليف وتعبئة الخضروات بمزرعة «هزع البوش» التابعة للمؤسّسة في مدينة العين بدعم ورعاية المجموعة.

حضر الافتتاح الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وناصر الأحبابي مدير مركز هزع البوش الزراعي والمهني التابع لمؤسسة زايد العليا، وخالد غيث المحيربي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة الاتحاد للطيران، وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، ووسام هاشم نائب الرئيس لشؤون التعليم والتطوير في الاتحاد للطيران، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ويتضمن الاتفاق بين الجانبين إنشاء البيوت المحمية داخل المزرعة على مدى ثلاث سنوات، بحيث تشمل السنة الأولى بناء خمسة بيوت محمية وهي المرحلة التي تم إنجازها خلال العام الجاري لتدريب الطلاب المنتسبين للمؤسسة الملتحقين بالمزرعة على الزراعات المحمية وتأهيلهم للاندماج بسوق العمل. فيما تشمل المرحلة الثانية خلال الفترة من مطلع فبراير حتى مطلع يونيو من العام المقبل إنشاء مصنع مصغر كورشة لتغليف وتعبئة الخضروات، وستشهد المرحلة الثالثة خلال الفترة من مطلع يناير 2020 حتى منتصف يوليو من العام نفسه بناء خمس منشآت أخرى من البيوت المحمية.

صقل المهارات

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: «تعزز الشراكات التي تقيمها الجهات الحكومية دور أصحاب الهمم، وتعزز من صقل مهاراتهم، وتطوير إبداعاتهم على نحو إيجابي، كما تسهم في تحقيق الغايات بالوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم، فهذه الفئة من المجتمع تتحلى بعزيمة كبيرة وتتوق إلى تحقيق النجاحات في مختلف ميادين العمل».

وأضاف: «إن سواعد أصحاب الهمم حققت العديد من المنجزات في مجالات الرياضة والثقافة والعمل الحكومي، وبالتالي فإنه لزاماً علينا أن نذلّل كل التحديات التي تواجههم».

25 فرصة عمل

بدوره، أوضح عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة والاحتياجات الخاصة أن المشروع يوفر ما يزيد على 25 فرصة عمل لفئات أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة بالمزرعة، وذلك في المرحلة الأولى، ويسهم في تأهيل متدربين لإلحاقهم بسوق العمل لمن لم تتوفر لهم فرص عمل مناسبة لمهارتهم من هذه الفئة، مؤكداً أن التعاون مع الاتحاد للطيران يأتي ضمن توجهات الحكومة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المشروع يتم إنجازه بمتابعة وتوجيهات سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسّة، بما يعتبر تطبيقاً ناجحاً ومتميزاً للشراكات المجتمعية الناجحة التي تتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو تعزيز التعاون المشترك لخدمة فئات أصحاب الهمم والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.

امتداد

قال خالد غيث المحيربي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة الاتحاد للطيران: «إن مشروع البيوت المحمية يأتي امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشغفه بالزراعة وطرق الحياة المستدامة».