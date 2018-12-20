21 شركة تجري مقابلات مع منتسبي الخدمة الوطنية لملء 213 شاغراً

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت، أمس، أولى فعاليات مبادرة تسريع توظيف ألف منتسب للخدمة الوطنية في القطاع الخاص خلال مئة يوم، حيث نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية يوماً مفتوحاً للتوظيف أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة عدد كبير من منتسبي الخدمة الوطنية.حيث أجرى مسؤولو التوظيف في 21 شركة مشاركة في اليوم المفتوح، المقابلات الوظيفية مع الباحثين عن عمل من منتسبي الخدمة الوطنية، للتعرف إلى إمكانياتهم وقدراتهم، ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة، وعددها 213 شاغراً في مجالات متعددة منها المبيعات وخدمة العملاء والإدارة، فضلاً عن الإشراف الإداري والحاسب الآلي والبرمجة والهندسة وغيرها من المجالات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن نتائج اليوم المفتوح، من حيث عدد الذين أبرموا عقود العمل وحصلوا على العروض، فضلاً عن الذين تم إدراجهم في قوائم المرشحين لشغل الوظائف لدى الشركات المشاركة المعنية، وكذلك الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية.

وسيتم تنظيم يوم مفتوح آخر لتوظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص سيعلن عنه قريباً، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المبادرة، بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.