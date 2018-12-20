الإمارات ترسم البسمة على محيا الأطفال في بيرو

المصدر: ليما - وام

رسمت دولة الإمارات البسمة على محيا الأطفال من أبناء أعضاء قسم أمن البعثات الدبلوماسية في الشرطة الوطنية في بيرو، وذلك في إطار «عام زايد». وسلم محمد يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو الأطفال مجموعة من الهدايا تبرعت بها حكومة الإمارات خلال حفل حضره الكولونيل سانتياغو سوتيل نينو رئيس قسم أمن البعثات الدبلوماسية، وأبناء أعضاء الشرطة وموظفو السفارة.

ومثّل «عام زايد» مناسبة وطنية عظيمة لمشاركة ذكريات المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والخصال والقيم والمبادئ والتقاليد التي اكتسبها شعب الإمارات منه، رحمه الله، لتشكل جزءاً من هويته الوطنية.