إنشاء محطة كهروضوئية تزود أم القيوين بالطاقة النظيفة

المصدر: أم القيوين - وام

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بهدف تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في إمارة أم القيوين.وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس الشراكة والتنسيق بين الطرفين، من خلال إنشاء محطة للطاقة الكهروضوئية التي سيتم من خلالها تزويد الطاقة النظيفة لإمارة أم القيوين.

حضر توقيع الاتفاقية من حكومة أم القيوين حميد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة.

وقال معالي سهيل المزروعي: «تعد المذكرة من أبرز النجاحات التي تعكس جهود حكومة الإمارات نحو التعاون لتحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي الطاقة المنتجة»، وأضاف معاليه: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة في العقود الـ3 المقبلة تركز على تنويع مصادر الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والحد من الاعتماد على استهلاك الوقود والغاز الطبيعي».

ومن جانبه، أكد حميد الشامسي: «أن هذه الشراكة تأتي بناءً على مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2018 من خلال تعزيز وبناء الشراكات بين القطاعي المحلي والاتحادي التي سوف تسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 والعمل الحكومي تحت مظلة واحدة».وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة فلج المعلا على مساحة تقدر بنحو 5 ملايين متر، وبقدرة تبلغ 200 ميغاوات.