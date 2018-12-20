بحث التعاون بين «الإمارات للدراسات» وجامعة الدول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقر المركز بأبوظبي، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، واستعرضا المستجدات التي تتعلق بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدول العربية، كما تناولا الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم جامعة الدول العربية، وفي دعم القضايا العربية عموماً. وناقش الجانبان أيضاً سبل التعاون بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجامعة الدول العربية، وكيفية تطويرها.

وأبدى الدكتور جمال سند السويدي استعداد المركز التام، للتعاون مع جامعة الدول العربية في مختلف المجالات، فيما أشاد أحمد أبو الغيط بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في إثراء الحياة الفكرية والثقافية، ليس في دولة الإمارات فقط، وإنما في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، مؤكداً أن المركز يعد صرحاً بحثياً عملاقاً ومنارة فكرية متميزة تشع فكراً وثقافة في مختلف أرجاء المنطقة.

وقد قام الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، بإهداء أحمد أبو الغيط مجموعة من أحدث إصدارات المركز من ضمنها كتاب «زايد المؤسس»، الذي أعده المركز في إطار احتفالاته بعام زايد 2018، وكتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين.. قضايا وتحديات في عالم متغير»، الذي ألّفه الدكتور جمال سند السويدي، وقام فيه بدراسة المجتمع الإماراتي في ظل عالم متغير، من منظور شامل يتضمن الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغيرها.