«كهرباء دبي» تناقش أفضل ممارسات الجودة والصحة والسلامة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، المؤتمر السنوي العاشر لأفضل الممارسات في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والذي يعد منصة عالمية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وآخر التطورات في هذه القطاعات.

افتتح فعاليات المؤتمر سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الخبراء والمختصين في الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وقال الطاير: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء والمتعاملين في إطار استراتيجية إدارية وتشغيلية متكاملة، تضمن تحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، لتحقيق تطلعات متعاملينا وشركائنا».

وأضاف: «نفخر بكون الهيئة جزءٌ من إنجازات الإمارات عالمياً، فقد حافظت الهيئة للعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامات كاملة وفق تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، حيث نجحت الهيئة في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة بنسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 7.1 % مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. كما نجحت الهيئة أيضاً في تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.68 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي».

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تضع الهيئة ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على مواكبة المستجدات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة المهنية».